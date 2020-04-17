НБУ утвердит новое положение о финмониторинге для банков до конца апреля

Об этом сообщила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закон вступит в силу 28 апреля. Он дает нам три месяца (до 28 июля 2020 года) на принятие нормативки. Но мы понимаем, что иноваций много. Начиная от построения внутренней AML-системы и заканчивая дистанционными технологиями при KYC", – сообщила Рожкова.

Она добавила, что проект постановления о финмониторинге для банков Нацбанк отработал с банками и Госфинмониторингом.

"Вскоре отправим в Минфин и Госфинмониторинг на утверждение. К концу апреля все будет", – рассказала первая замглавы НБУ.

По словам Рожковой, для небанковских учреждений нормативную базу регулятор разработает до конца июня. Документ будет единый для всех – для тех, кто уже находится под наблюдением НБУ, так и для тех, кто перейдет после "сплита".

"До конца июля точно утвердим, как этого требует закон. Все дистанционные способы KYC, предложенные банкам, будут также доступны и для небанков", – также написала она.

Рожкова подчеркнула, что как для банков, так и для небанковских учреждений будет переходный период для настройки процессов и реализации требований нормативных документов.

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Как сообщалось, Верховная Рада в декабре приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Он вступает в силу 28 апреля.

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал НБУ разработать нормативные акты к этому закону. В обращении он констатировал отсутствие каких-либо проектов нормативно-правовых актов регулятора относительно реализации норм закона.

В частности, закон увеличивает предельные суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу – с нынешних 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. Аналогично повышается порог валютного контроля по экспортно-импортным операциям.

Согласно закону, финмониторингу, в частности, должны подлежать зарубежные и внутренние денежные переводы и финансовые операции с наличностью от 400 тыс. грн, а денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, – от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется предоставить информацию о себе и получателе средств, устанавливает закон.