Аргентина просит кредиторов списать $38 миллиардов долга

Аргентинские власти просят у инвесторов отсрочки по выплате всех долгов на три года, а также списания 62% суммы купонных выплат общим объемом почти $38 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В своем предложении Аргентина обещает в 2023 году начать платить проценты по ставке 0,5% с возможностью ее последующего увеличения до 4,5%, а также погасить 5,4% основного долга – на сумму около $3,6 млрд.

"Реальность такова, что мы не смогли договориться с держателями наших облигаций о том, какой уровень долговой нагрузки является приемлемым", – заявил министр экономики Аргентины Мартин Гусман, отметив, что переговоры с кредиторами будут длиться 20 дней.

Таким образом, переговоры завершатся незадолго до того, как Аргентине предстоит произвести очередные выплаты по внешнему долгу на сумму $500 млн, пишет Financial Times. Их срок наступает 22 апреля, и стране дается 30-дневный льготный период на осуществление выплат.

Как отмечает издание, высокая вероятность дефолта уже заложена в стоимость аргентинских облигаций, которые резко подешевели за последнее время.

Цена долларовых бондов с погашением в апреле 2021 года с начала марта упала более чем на 40% и в настоящее время составляет около $0,3 на $1 номинала. 100-летние облигации, выпущенные в 2017 году, подешевели более чем на 35% и торгуются на уровне $0,26 на $1 номинала.

Международный валютный фонд (МВФ), который предоставил Аргентине кредиты на сумму $44 млрд с момента валютного кризиса в стране в 2018 году и является ее крупнейшим кредитором, поддерживает попытки Аргентины добиться списания части выплат по долгу от частных инвесторов.

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Как сообщалось, правительство Аргентины во главе с Альберто Фернандесом, приступившее к работе в декабре 2019 года, пообещало реструктуризировать госдолг, который существенно увеличился при предыдущем правительстве.

Эти планы поддержал Международный валютный фонд (МВФ), коорый считает неприемлемой долговую нагрузку Аргентины и предупредил, что частным кредиторам придется внести "существенный вклад", чтобы помочь стране справиться с долговым кризисом.