Дочерний банк венгерского OTP в Украине показал 2,5 миллиарда прибыли

Об этом со ссылкой на пресс-службу "ОТП Банка" сообщает БизнесЦензор.

"Чистый процентный доход ОТП Банка в 2019 году составил 3,44 млрд грн, увеличившись на 532 млн грн по сравнению с результатом 2018 года. Чистый комиссионный доход "ОТП Банка" достиг 1,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

Активы "ОТП Банка" в прошлом году выросли до 44,78 млрд грн, прибавив 12,02 млрд грн к показателю 2018 года

Кредитный портфель до вычета резервов на покрытие кредитных потерь "ОТП Банка" по результатам 2019 года составил 29,66 млрд грн. Объем кредитов и задолженности юридических лиц и физических лиц предпринимателей составил 19,25 млрд грн, а объем кредитов, выданных физическим лицам – 10,41 млрд грн.

По результатам 2019 года депозитный портфель "ОТП Банка" продемонстрировал прирост на 8,55 млрд грн до 35,40 млрд грн. В частности, объем средств юридических лиц составляет 20,75 млрд грн. По остаткам на счетах физических лиц зафиксирован прирост до 14,65 млрд грн.

Регулятивный капитал банка на конец 2019 года составил 6,81 млрд грн (при нормативном требовании не менее 120 млн грн). Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2020 года зафиксирован на уровне 23,54% (при нормативе не менее 10%).

"ОТП Банк" представлен в Украине с 1998 года. С 2019 года согласно решению НБУ "ОТП Банк" входит в перечень системно важных банков Украины.

В Украине АО "ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной Национальным банком Украины, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал", ООО "ОТП Лизинг".