Шмыгаль познакомится с Меркель по видеоконференции

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В понедельник в 15 часов - это звучит немного странно - состоится визит по случаю вступления в должность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, визит, который в эти дни, конечно, пройдет в формате видеоконференции", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, канцлер и премьер "обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах".

"Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины", - сказал Зайберт.