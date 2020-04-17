Словакия ввела скидку на транспортировку газа для закачки в украинские ПХГ

Как передает БизнесЦензор, об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам главы Оператора ГТС Украины, предварительно был разработан набор новых услуг сначала со стороны Украины, а теперь и на стороне Словакии.

"Short-haul от "Оператор ГТС Украины" плюс "таможенный склад" от "Нафтогаз Украины" плюс новый продукт от компании Eustream создают экономически привлекательную возможность для европейских трейдеров по хранению газа в украинских ПХГ", – сообщил Магокон.

"Теперь трейдеры, при покупке мощностей в Словакии для транспортировки газа в Украину для сезонного хранения газа и последующего его вывоза, могут получить скидку на такие мощности в Словакии до 40%. Win-win-win решение в действии", – добавил глава Оператора ГТС.

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Макогон отметил, что подготовка к созданию совместного предложения для западных трейдеров компаниями двух стран велась более года и может быть использован уже в этом сезоне.

"Сезон закачки газа только начинается, поэтому уже в этом году западные трейдеры смогут воспользоваться этим продуктом, а Украина получит дополнительный доход от использования своей мощной инфраструктуры ГТС и ПХГ", – добавил топ-менеджер.