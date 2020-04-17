ВВП Украины упадет на 4,2%, – Минэкономики

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития сообщает БизнесЦензор.

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году - на 4,2%", - говорится в сообщении.

В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году.

"Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)", - говорится в прогнозе.

Самая большая угроза для экономического восстановления в Украине на по мнению экспертов – это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.

"Относительно мер экономической политики, которые целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, наибольшую оценку эксперты дали увеличению дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов", - говорится в сообщении.

"А относительно мер, которые необходимо внедрить для поддержания населения - это оказание государственной финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирование спроса", - сообщает министерство.

Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но не существенно. Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности "удаленного рабочего места".

По оценке экспертов значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других Фондах государственного социального страхования.