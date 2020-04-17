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17.04.20 12:40

Власти Грузии запретили передвигаться легковыми автомобилями

С 12:00 пятницы, 17 апреля, в Грузии полностью запрещено передвижение на легковом автотранспорте.

Власти Грузии запретили передвигаться легковыми автомобилями

Об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

По словам советника премьер-министра, ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

"Я хотел бы подчеркнуть, что продуктовые магазины, аптеки и все другие объекты, которые работали до сих пор, будут продолжать работать в обычном режиме, как и службы доставки. Кроме того, компании, работающие в пределах перечня разрешенных видов экономической деятельности, должны будут подать заявку в соответствующие министерства для получения разрешений, необходимых для обеспечения перевозки своих сотрудников", – уточнил Чиковани.

Советник главы правительства Грузии также сообщил, что с сегодняшнего дня носить маски в закрытых общественных местах обязательно.

"Юридические лица будут нести ответственность за выполнение этого требования. Я хотел бы напомнить вам, что ответственность для юридических лиц была установлена ​​в размере 15 000 лари", – отметил Чиковани.

По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 348 случаев заражения людей коронавирусом.

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