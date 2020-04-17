ФГИ заявил о рейдерском захвате Государственной горно-химической компании (обновлено)

Об этом ФГИ сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания", – говорится в сообщении.

Заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Николай Ганич в комментарии hromadske уточнил, что главный офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которые были уволены руководством ФГИ, но обжаловали это решение в суде.

"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новых менеджеров", – сообщил Ганич.

По словам представителя ФГИ, в офис госпредприятия прибыли представители Фонда государственного имущества. Они также обратились в правоохранительные органы, чтобы те предоставили правовую оценку действиям бывшего руководства "Объединенной горно-химической компании".

Ганич уточнил, что суда принял решение об отмене увольнения бывшего менеджмента ОГХК 16 апреля, ФГИ планирует обжаловать.

По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, в пятницу утром судья Киевского хозяйственного суда Наталья Зеленина отменила приказ ФГИ от 19 марта о смене руководства ОГКХ и восстановила прежнее правление.

"В кабинет директора государственной компании заявился уволенный бывший первый заместитель Александр Гладушко, и объявил себя снова руководителем! Фонд госимущества уволил Гладушко вместе с бывшим директором Журило, потому что они являются подозреваемыми в деле Национального антикоррупционного бюро, ставленником олигарха Николая Мартыненко", – написал Бутусов в Facebook.

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Как сообщалось, в феврале Кабмин согласовал назначение Михаила Макарова исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

Напомним, ФГИ рассчитывал в первой половине 2020 года приватизировать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.