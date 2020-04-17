Продажи автомобилей в Евросоюзе упали на 55% из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в 26 странах ЕС в прошлом месяце составило 567,308 тыс. по сравнению с 1,26 млн годом ранее.

Спад обусловлен тем, что с середины марта на большинстве рынков вступили в силу ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19., и большая часть европейских дилерских центров была закрыта во второй половине месяца, отмечают в ACEA.

Падение спроса на автомобили в прошлом месяце было отмечено на всех рынках региона. Самое существенное снижение продаж зафиксировано в Италии - на 85,4%. Во Франции реализация машин упала на 72,2%, в Испании - на 69,3%. В Германии показатель уменьшился на 37,7%.

По итогам первого квартала совокупные продажи автомобилей в странах ЕС снизились на 25,6%, до 2 млн 480,85 тыс. В Италии продажи упали в январе-марте на 35,5%, во Франции - на 34,1%, в Испании - на 31%, в Германии - на 20,3%.

Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в марте сократилось на 51,8%, до 853,077 тыс. За три месяца этого года продажи упали на 26,3%, до 3 млн 054,7 тыс. автомобилей.

Среди компаний наиболее существенное снижение продаж в марте было отмечено у итало-американской FCA Group - на 76,6%, относительно того же месяца 2019 года, до 22,07 тыс. автомобилей.

Реализация автомобилей германской группы Volkswagen уменьшились на 46,2%, до 164,65 тыс. машин. Главный конкурент Volkswagen на европейском рынке, французская PSA Group, сократила продажи на 68,1%, до 68,82 тыс. автомобилей. Другой французский автопроизводитель - группа Renault - зафиксировал снижение продаж на 64,7%, до 55,66 тыс. машин.

Корейская Hyundai сократила продажи в ЕС в прошлом месяце на 42,5%. Реализация автомобилей германского концерна BMW снизилась на 40,7%, японской Toyota - на 41,2%, Daimler - на 39,4%, Ford - на 65,1%, Nissan - на 60,3%, Volvo - на 33,2%.

Продажи японской Mazda упали на 67,8%, Mitsubishi - на 52,1% британо-индийской Jaguar Land Rover - на 61,3%, Honda - на 67,5%.