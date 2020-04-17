Суд продлил меру пресечения для экс-замглавы Миграционной службы

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

Пимахову подозревают во взяточничестве. Срок действия меры пресечения суд определил в рамках досудебного расследования - до 16 июня 2020 года.

По данным следствия, Пимахова предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего ее продления до трех лет за $1,8 тыс.

Также следствие считает, что подозреваемая предложила организовать процесс получения гражданином Ирана украинского гражданства по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, указанное лицо, действуя повторно, выразило просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение соответствующего процесса оформление и выдачу документов в сумме $30 тыс.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины 24 декабря 2019 года применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и процессуальных обязательств (прибывать в детективу, прокурору или в суд; сообщать об изменении места работы; не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу).

Пимахова была назначена первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины 18 января 2017 года. Кабмин уволил ее в марте 2018 года.