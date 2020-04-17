Евросоюз создаст гарантийный фонд на 25 миллиардов для борьбы с коронавирусом

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фонд позволит Группе ЕИБ увеличить поддержку европейским компаниям дополнительно до 200 млрд евро. Акцент будет сделан на помощи малым и средним предприятиям (МСП).

Гарантийный фонд предполагает вклад всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.

Гарантийный фонд будет создан в рамках структуры Партнерской платформы фондов ЕИБ на основе существующих правовых рамок и стандартизированных процедур. Он будет официально учрежден, как только государства-члены, на которые приходится не менее 60% капитала ЕИБ, примут необходимые обязательства.

Группа ЕИБ, говорится в коммюнике, должна играть ключевую роль в борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

"Европе нужен масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Эта гарантия позволит Группе ЕИБ играть важную роль в пакете мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем", - сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.