БизнесЦензор

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17.04.20 09:06

Евросоюз создаст гарантийный фонд на 25 миллиардов для борьбы с коронавирусом

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержал создание Европейского гарантийного фонда COVID-19 на 25 млрд евро, сообщается в его коммюнике.

ес,флаг,евросоюз

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фонд позволит Группе ЕИБ увеличить поддержку европейским компаниям дополнительно до 200 млрд евро. Акцент будет сделан на помощи малым и средним предприятиям (МСП).

Гарантийный фонд предполагает вклад всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.

Гарантийный фонд будет создан в рамках структуры Партнерской платформы фондов ЕИБ на основе существующих правовых рамок и стандартизированных процедур. Он будет официально учрежден, как только государства-члены, на которые приходится не менее 60% капитала ЕИБ, примут необходимые обязательства.

Группа ЕИБ, говорится в коммюнике, должна играть ключевую роль в борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

"Европе нужен масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Эта гарантия позволит Группе ЕИБ играть важную роль в пакете мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем", - сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.

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