Цены на нефть находятся на уровне выше $28 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на $0,18 (0,91%) - до $19,69 за баррель. По итогам предыдущих торгов WTI осталась минимальном уровне с 7 февраля 2002 года.

Поддерживать котировки могут новости о планах США постепенно запускать экономику. Президент Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отдельных отраслей, но решения по штатам оставил на усмотрение губернаторов.

Трейдеры также оценивают заявление Минэнерго России, опубликованное по итогам телефонного разговора главы ведомства Александра Новака с его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении.

Страны ОПЕК+ на заседании в минувшее воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Потенциальный подъем цен на нефть будут ограничивать сохраняющиеся опасения трейдеров относительно того, что планируемое сокращение добычи не сможет компенсировать падение спроса на нефть во втором квартале текущего года в условиях пандемии коронавируса, отмечают эксперты AxiCorp.

По прогнозу ОПЕК, обнародованному накануне, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.

В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз, по которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.