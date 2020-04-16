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16.04.20 20:20

"Укргаздобыча" смогла возобновить работу скважины на одном из самых источенных месторождений

"Укргаздобыча" завершила капитальный ремонт скважины на Абазивском месторождении в Полтавской области, что позволило увеличить ее дебит с почти нулевого до 98 тыс. кубометров в сутки.

укргаздобыча

Как сообщает пресс-служба компании, операцию по капитальному ремонту выполнял собственный сервисный подрядчик "УГВ-Сервис" с помощью станка IRI грузоподъемностью 125 тонн, передает БизнесЦензор.

"Абазивское месторождение – одно из самых истощенных в портфеле компании. Сегодня в недрах месторождения осталось менее 10% от первоначального объема газа. Наша задача –эффективно поднять эти остаточные запасы", – пояснил директор управления "Полтавагаздобыча" Александр Олексенко.

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"Скважина, которую мы выбрали для операции капитального ремонта, работала периодически, ее дебит был близок к 0. Однако она дает доступ к залежам, где потенциально есть значительные запасы газа. Компания инвестировала средства в современное оборудование, которое мы успешно использовали на указанной скважине", – добавил глава управления "Укргаздобычи".

В компании отмечают, что продолжают исследовать месторождение по результатам сейсморазведочных работ, проведенных по методике 3D. В 2020-2021 годах запланирован капитальный ремонт еще 4-х скважин на указанном месторождении.

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