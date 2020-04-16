Запасов ядерного топлива для украинских АЭС хватит на полтора года, – "Энергоатом"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Из-за значительного и постоянного недополучения средств за произведенную электроэнергию сложилась критическая ситуация с расчетами за вывоз отработанного ядерного топлива, а также поставок свежего топлива и ядерных материалов, необходимых для его изготовления", – отметила НАЭК "Энергоатом".

"Энергоатом" уточнил, что дефицит средств существенно затрудняет выполнение производственной программы, ремонтов, оплату налогов, расчеты с подрядчиками и привел к задержкам выплат заработной платы работникам, также наложению штрафов и санкций на компанию.

По данным компании, просроченная задолженность ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") за приобретенную у "Энергоатома" электроэнергию увеличилась по результатам марта до 4,3 млрд грн. Кроме того, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед генкомпанией по договору купли-продажи электроэнергии для урегулирования небалансов и услуг балансирования превысила 500 млн грн.

При этом "Энергоатом" заверяет, что обеспечивает обращение с отработанным ядерным топливом в полном соответствии с требованиями нормативной документации.

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Как сообщалось, из-за увеличения долга "Энергоатом" с 1 апреля ограничил отпуск электроэнергии "Гарантированному покупателю" на период до 30 апреля на 40% от запланированного объема.

На минувшей неделе Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску НАЭК "Энергоатом" к госпредприятию "Гарантированный покупатель" о взыскании долга и штрафных санкций на общую сумму около 3 млрд грн за отпущенную в феврале электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязанностей.

Напомним, в феврале "Энергоатом" заявил о нарушении госпредприятием "Гарантированный покупатель" сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для "ГарПок" на 25%.

В свою очередь "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.