Евросоюз планирует выделить дополнительное финансирование для ВОЗ вместо США

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Европейскую внешнеполитическую службу, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель говорил 16 апреля по телефону с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом о ситуации с коронавирусом.

"Высокий представитель Боррель заявил о решительной поддержке ВОЗ Европейским союзом в этот критический момент и подтвердил необходимость продолжения совместной работы через многостороннюю систему борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

При этом глава дипломатии ЕС "выразил обеспокоенность по поводу решения Соединенных Штатов приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательство вести работу по мобилизации дополнительных ресурсов" для организации.

В Брюсселе напоминают, что Евросоюз уже объявил о выделении 114 млн евро в ответ на призыв ВОЗ помочь в борьбе с пандемией.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения, обвинив ВОЗ в "20-кратном увеличении" случаев коронавируса в мире.

По мнению Трампа, ВОЗ приняла "катастрофическое решение", когда выступила против ограничения пассажирского сообщения с Китаем.

Президент США заявил, что замораживание фондов ВОЗ, которая является агентством ООН, продолжится "от 60 до 90 дней" для анализа ее действий в условиях пандемии коронавируса.

США предоставляют ВОЗ больше, чем любая другая страна: в 2019 году американский вклад на работу организации превышал $400 млн, что составляло около 15% бюджета организации.