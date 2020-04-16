Ryanair готовится к ценовым войнам после возобновления полетов

Об этом заявил в интервью Reuters глава Ryanair Group Майкл О’Лири, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

О’Лири считает, что рынок будет восстанавливаться быстро, опровергая прогнозы других участников рынка о возврате к прежнем показателям в течение нескольких лет.

"Показатели вернутся к нормальным, но с меньшим уровнем цен. За момент до возобновления полетов мы начнем распродажи, и это сделают другие авиакомпании. Нас не волнует, будет это 9,99 евро, 4,99 евро, 1,99 евро или 0,99 евро за билет. В краткосрочной перспективе для нас важно не заработать деньги, а вернуть наших пилотов, бортпроводников и самолеты в небо", – подчеркнул О’Лири.

Глава Ryanair Group прогнозирует, что ограниченное возобновление полетов начнется в июне, после этого в продаже появятся дешевые билеты на поездки в июле и августе.

"Многие люди в Северной Европе заперты в своих квартирах. Они захотят поехать в отпуск перед тем, как дети пойдут в школу, если это будет можно сделать в относительной безопасности", – добавляет О’Лири.

2021 год он называет "спасательным кругом" для авиакомпаний в плане заработков.

"Хотя цены на билеты будут ниже, но ниже будут и цены на нефть, а аэропорты снизят сборы, чтобы стимулировать трафик", – объясняет топ-менеджер.

Он также ожидает бума в сфере туризма в 2021 году, поскольку на это положительно сыграет отложенный спрос, оставшийся нереализованным в 2020 году.