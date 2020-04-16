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16.04.20 18:12

Кабмин экстренно сменил главу Министерства энергетики (обновлено)

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, назначил первым заместителем министра и временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Кабмин экстренно сменил главу Министерства энергетики (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом находящийся на заседании правительства народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

По словам депутата, вопрос смены главы Минэнерго был единственным в повестке дня заседания Кабмина.

Соответствующие распоряжения №427-440-р также обнародованы на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, вопрос назначения Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды был внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта, однако тогда спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса.

Перед голосованием депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус заявил, что не будет поддерживать назначение Буславец министром, поскольку он руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+".

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