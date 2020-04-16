ОПЕК спрогнозировал рекордное падение спроса на нефть

Согласно апрельскому докладу ОПЕК, теперь картель ожидает в 2020 году исторического падение спроса на уровне 6,8 млн баррелей в сутки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале упадет на 12 млн баррелей в сутки, в третьем квартале – на 6 млн баррелей в сутки, а в четвертом квартале снижение составит 3,5 млн баррелей в сутки.

Основной причиной такого снижения в докладе указано глобальное распространение нового типа коронавируса и его "беспрецедентное влияние" на мировой спрос на нефть, в частности, со стороны транспортной отрасли.

При этом ОПЕК отмечает значительный риск дальнейшего снижения прогноза, особенно для оценки спроса на нефть во втором квартале.

ОПЕК, которая еще в марте прогнозировала рост предложения нефти из стран вне организации в 2020 году, также изменила свою оценку в сторону сокращения. Как ожидается, добыча стран вне ОПЕК в этом году упадет на 1,5 млн баррелей в сутки.

Согласно прогнозу, единственными странами, которые покажут рост добычи по итогам 2020 года, станут Норвегия, Бразилия, Гайана и Австралия.

ОПЕК не приводит оценки изменения собственной добычи нефти в 2020 году, но отмечает, что в марте добыча стран-участниц картеля выросла на 821.000 баррелей в сутки до 28,61 млн баррелей в сутки.

При этом ОПЕК прогнозирует падение добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом до в среднем 10,14 млн баррелей в сутки.

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Как сообщалось, ранее в апреле группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорилась снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне с последующим восстановлением объемов добычи на протяжении двух лет.

С учетом пакта ОПЕК+, обязательств стран G20 и закупок нефти в резервы фактическое сокращение мировой добычи нефти составит около 19,5 млн баррелей в сутки.