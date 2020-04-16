Глава ФГИ предложил создать компанию для управления недвижимостью министерств и ведомств

Об этом заявил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я вижу перспективу в том, чтобы создать централизованно большую компанию, которая бы управляла государственными активами, чтобы лишить государственные органы несвойственных им функций", – сказал Сенниченко.

Сенниченко пояснил, что после завершения приватизации видит будущую функцию Фонда госимущества в создании единой базы знаний, которая могла бы быть в дальнейшем использована для эффективного управления государственными активами.

"Сейчас эти знания есть, но они написаны на Access, на серверах, которые закупали между 1991 и 2004 годами, и никакой аналитики Power BI там нет. Мы написали даже техническое задание на создание современной базы знаний, в которую попадут в том числе все объекты недвижимости министерств, ведомств, государственных учреждений", – сообщил глава ФГИ.

По его словам, если иметь карту этих объектов с площадями и этажами, а в другую руку взять штатные расписания государственных ведомств и комитетов, то исходя из стандарта размещения персонала (площадь под одно рабочее место) можно оценить эффективность использования этих государственных активов. Сейчас неэффективность впечатляющая: во многих государственных учреждениях некоторые этажи полностью завалены архивами, конференц-залами, пустующие, считает Сенниченко.

"Это государственный asset management, кроме этого это еще и facility management. Зачем каждое министерство содержать отдельный хозяйственный департамент? Это должно делаться продуманно, централизованно. Министерство заниматься политикой, а не имуществом и уборкой", – подчеркнул глава ФГИ.

По его оценкам, "добрая треть" каждого министерства сегодня занимается какой-то хозяйственной работой и управлением государственными предприятиями и другими хозяйственными субъектами, находящимися в их управлении.