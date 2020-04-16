Участникам акции "Твоя энергонезависимость" на Житомирщине начали возвращать средства за газ

Средства могут быть использованы потребителями для оплаты текущего потребления газа или перечислены по их заявлению на банковский счет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Для этого с 20 апреля в "Личном кабинете" на веб-сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании contact@ztgaszbut.104.ua заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальном ящике, который установлен ​​на входе каждого из Центров обслуживания клиентов.

В компании уточнили, что экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" находится по этой ссылке.

"Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как только получим ваше заявление", – отмечается в сообщении.

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Проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0412) 55-94-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона", – подчеркивается в сообщении "Житомиргаз Сбыта".

По данным компании, в Житомирской области участниками акции "Твоя энергонезависимость" стали 2 440 домохозяйств, которые оплатили 2,53 млн кубометров газа по фиксированной цене на сумму 15,15 млн грн. Из этого объема в течении отопительного сезона было использовано 1,24 млрд кубометров на сумму 7,44 млн грн.