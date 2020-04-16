Без работы за месяц осталось 1,3 миллиона украинцев, – ТПП

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) Геннадий Чижиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", – отметил глава ТПП.

Чижиков уточнил, что этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии.

По подсчетам ТПП, в "остановленных" отраслях экономики из-за введения карантина было занято около 4 млн чел.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", – сказал Чижиков.

По оценкам ТПП, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн, из них 0,9 млрд грн – поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки на время карантина и понес наибольшие убытки.

"Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" – в разы больше", – отметили в ТПП.

Как сообщалось, по данным Государственной службы занятости на 13 апреля количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. чел., за неделю этот показатель вырос на 36,2 тыс. чел.