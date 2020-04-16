Мининфраструктуры создаст комиссию по оценке инвестиционных проектов

Об этом 15 апреля в ходе онлайн-тренинга для местных органов власти проинформировала заместительница министра инфраструктуры Украины Наталья Форсюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Форсюк, сегодня вопрос единого подхода к планированию и приоритезации инвестиционных проектов является проблемным в большинстве стран мира, включая Украину.

Учитывая это, Мининфраструктуры совместно с проектом ЕС "Помощь органам власти Украины в совершенствовании менеджмента циклом инфраструктурного проекта" были разработаны методические рекомендации, которые позволят унифицировать подход к разработке проектных предложений, а также инструкция по оценке и отбору инвестиционных проектов.