Ремонт трассы Киев-Харьков в Полтавской области завершат до конца года, – "Укравтодор"

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.
Общая протяженность автодороги в пределах Полтавской области - 285 км. На балансе Службы автомобильных дорог в Полтавской области находятся 265 км. Еще 4 км дороги, которые проходят через город Полтава, находящиеся на балансе городского совета, - из-за вопроса с ремонтом этого участка проект полного обновления М-03 был на время заморожен.
Чтобы ситуация сдвинулась с места, в государственном бюджете Украины, по инициативе правительства и "Укравтодора" была сформирована отдельная бюджетная программа для ремонта участка дороги М-03 в черте города Полтава. Дорога будет отремонтировано в этом году.
"Участок маршрута Киев-Харьков, который проходит через Полтаву, долгие годы оставался камнем преткновения. В этом году благодаря слаженному сотрудничеству всех ветвей власти удалось привлечь финансирование ремонта проблемного участка", - подчеркнул руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.
Работы по реконструкции, текущего среднего и капитального ремонтов, строительства на М-03:
- продолжаются работы по реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта "Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения";
- продолжается строительство первой очереди обхода города Полтава;
- продолжается реализация проекта капитального ремонта и реконструкции автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Полтава-Харьков длиной примерно 66 км;
- в 2020 году планируется завершить работы на обходе города Лубны с ведением в эксплуатацию 13 км автодороги первой категории и 266 погонных метров моста через реку Сула и путепровода через железную дорогу.