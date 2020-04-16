Минэкономики анонсировало кредиты для бизнеса на выплату зарплат

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также в активной разработке второй программы – для микро- и малых предприятий, которые не имеют кредитных программ, но нуждаются в средствах для выплаты заработной платы", – сказал министр.

"Надеюсь, в короткий, недельный срок мы ее завершим и анонсируем запуск", – добавил Петрашко.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 15 апреля, принял решение расширить программу "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки микро и малого бизнеса во время карантина.

В частности, расширены критерии предприятий, которые могут претендовать на льготное кредитование. Также предусмотрена возможность рефинансирования на срок до 5 лет существующей задолженности предпринимателей за счет средств льготных кредитов.