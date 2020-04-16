Минсоцполитики запустило интернет-платформу для помощи одиноким пенсионерам во время карантина

Как сообщает пресс-служба министерства, проект "Помощь рядом" должен создать условия для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров к оказанию помощи людям, которые в ней нуждаются, а также обеспечить координацию действий его участников, передает БизнесЦензор.

"Эта информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь. И все неравнодушные: бизнес, волонтеры, благотворители, общественные организации, и правительство, и местная власть, все вместе будем помогать людям", – заявила глава министерства Марина Лазебная.

Министр пояснила, что граждане смогут обращаться на "горячие" телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров. Ежедневно на онлайн-платформе "Помощь рядом" будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

Лазебная подчеркнула, что благодаря этому социальному онлайн-проекту планируется предоставлять помощь и социальные услуги, прежде всего, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноко проживающим людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения.

Как сообщалось, Кабинет министров 8 апреля принял постановление "О реализации инициатив, направленных на развитие социальных сервисов для некоторых социальных групп населения". Среди прочего, постановлением поручено с 10 апреля запустить работу информационной платформы "Помощь рядом".