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16.04.20 14:03

Потребительские настроения украинцев упали до уровня прошлого года

Индекс потребительских настроений украинцев в марте 2020 года уменьшился до значения апреля 2019 года, показав за последний наибольшее падение.

Потребительские настроения украинцев упали до уровня прошлого года

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", который осуществляется при финансовой поддержке Dragon Capital, передает БизнесЦензор.

В марте Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 73,0 п., что на 8,9 п. меньше, чем в феврале. Сократились значение всех составляющих индикатора, а больше всего - краткосрочные экономические ожидания и оценки личного материального положения.

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 7,3 п., составив 67,2. Составляющие этого индекса имели такие изменения:

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте уменьшился на 9,9 п. м составил 76,9. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев значительно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 21,5 п. - до значения 154.

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