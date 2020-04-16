Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №421-р от 15 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, новый и.о. главы правления "Укрзализныци" будет исполнять обязанности до назначения председателя правления компании в установленном порядке.

Иван Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци", возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого, с июня 2018 года, он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 годах Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах – руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

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Как сообщалось, накануне Кабинет министров также поддержал предложение набсовета АО "Укрзализныця" и уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления и исключил его из состава членов правления.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании.

Напомним, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

Перед этим Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.