"Нафтогаз" установил свою первую заправку для электромобилей

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Установленные комплексы типа EUA-2 подходят для всех видов электромобилей мировых брендов, а среднее время зарядки составляет не более 2,5 часов. На данный момент стоимость услуги на станции WeEnergy является одной из самых низких среди игроков украинского рынка — всего 4,5 грн/кВт·ч", - сообщает НАК.

Рассчитаться за услугу можно с помощью мобильного телефона и специального приложения через личный кабинет потребителя, или воспользовавшись картой WeEnergy.

Партнером в реализации пилотного проекта выступила компания ElectroUA.

"В случае коммерческого успеха пилотного проекта, компания планирует развернуть сеть електроавтозарядок по всей стране", - сообщает "Нафтогаз".