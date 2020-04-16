МВФ одобрил изменения в госбюджет и готов увеличить помощь Украине

Об этом на пресс-конференции заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, передает БизнесЦензор со ссылкой на hromadske.ua.

"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", – сообщил Томсен.

Представитель Фонда отметил, что в течение последних нескольких лет Украина в рамках сотрудничества с МВФ серьезно сократила дефицит государственного бюджета, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.

Томсен также подтвердил, что МВФ готов увеличить размер финансовой поддержки Украины на период карантина и кризиса, однако для этого Украине необходимо выполнить последние требования МВФ.

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Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", увеличив предельный объем дефицита госбюджета втрое – до 298,4 млрд грн.

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение Украиной прямой бюджетной поддержки от МВФ и других международных пертнеров.

В начале апреля Марченко сообщал, что Украина в переговорах с надеется получить от МВФ в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд до конца года.

Сейчас последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков. К этому законопроекту депутаты подали более 16,5 тысячи поправок с целью затянуть его рассмотрение.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Однако в условиях пандемии коронавируса Украине обсуждает с МВФ увеличение помощи.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.