Крупейшие сети АЗС вновь снизили цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, бензин А-92 и дизельное топливо в этих сетях АЗС подешевели до 24,99 грн/л, бензин А-95 – до 25,99 грн/л.

Кроме того, на 13 копеек цены на дизтопливо снизила сеть "БРСМ-Нафта" – до среднего по стране значения 19,90 грн/л.

Chipo снизила цены на бензин на 12 копеек, а на дизтопливо – на 36 коп./л. Mango понизила стоимость топлива в среднем на 30 коп./л.

Также топливо подешевело в ряде региональных сетей. В частности, "Автотранс" снизил цену дизтоплива на 30 коп./л, BVS на бензин и ДТ – на 50-60 коп./л.

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Как сообщалось, в течение прошлой недели и начале текущей цены на бензин и дизтопливо агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь это "БРСМ-Нафта", "Мотто", "Авантаж", Mango. В частности, в столичном регионе цены дизтопливо и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.

14 апреля на снижение цен сетями-дискаунтерами отреагировала компания AMIC, опустив цены на ряде столичных станций.

Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило в период с 20-х чисел марта по 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн/л.