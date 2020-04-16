Минюст не видит оснований для взыскания с "Приватбанка" 7 миллиардов в пользу Суркисов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции сообщает БизнесЦензор.

"Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов из "Приватбанка" сейчас взимать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег из банка", – сообщает министерство.

"Такое развертывание событий будет возможным только в том случае, если офшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", – объяснили в Минюсте.

Минюст напоминает, что в феврале 2017 года судом в качестве обеспечения иска иностранных компаний вынесено постановление, которым установлена обязанность "Приватбанка" выполнять условия договоров.

"Именно тогда суд решил, что депозиты должны обслуживаться беспрепятственно. При этом решение суда не предусматривает взыскание средств и имеет обязывающий характер", – говорится в сообщении.

В апреле 2017 года по апелляционной жалобе "Приватбанка" указанное постановление было пересмотрено и оставлено без изменений Апелляционным судом Киева.

Государственный исполнитель обратился в суд о разъяснении постановления об обеспечении иска. Соответствующее разъяснение было предоставлено и в дальнейшем было обжаловано в Апелляционном суде Киева, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Однако, ходатайство предоставить разъяснения судебного решения и дальнейшие жалобы не изменили и не могли изменить определения, вынесенные в 2017 году. Закон не позволяет "разъяснению" отменить действие судебного решения, вынесенного три года назад", – подчеркивает Минюст.

Минюст указывает, что согласно положениям Гражданского процессуального кодекса Украины, указанное постановление суда апелляционной инстанции не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Как писал БизнесЦензор, в среду, 15 апреля, Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська напомнил, что Печерский суд вынес первое решение по этому делу еще в 2017 году, и отрицает обвинения юристов "Приватбанка" в причастности государственного исполнителя, который подал апелляционный иск для получения разъяснения суда первой инстанции, к проигрышу апелляции.

"15 апреля 2020 года суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 года без изменений. Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну, точно ничего существенного. Где "зрада"? Где 7 ярдов? Решение 2017 года не анализирую и не критикую – закон запрещает", – написал министр на своей странице в сети Facebook.

Глава Минюста также возложил ответственность в вопросе выплаты средств офшорным компаниям Суркисов на "Приватбанк".

"Зависит от "Приватбанка". Суть их шансы на 7 ярдов за три года не изменились", – написал Малюська в ответ, получат ли компании Суркисов средства по решению суда.

В свою очередь юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что решение суда повышает риски потери средств для банка.

"Учитывая, что определение есть, госисполнитель придет его исполнять. За невыполнение грозят штрафы и уголовное производство", – отметил советник.

Пожидаев отметил, что данный спор является неимущественным, то есть речь не идет о прямом списании средств, а о побуждении банка к действиям по выплате депозитов.

Юрист банка сообщил, что банк будет добиваться прекращения исполнительного производства и отказался от других комментариев будущих действий банка, сославшись на стратегию защиты.

Напомним, 25 февраля Печерский райсуд Киева постановил, что "Приватбанк" обязан выплатить офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах кипрского филиала "Приватбанка" в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Это решение Печерского суда в апеляционной инстанции обжаловал государственный исполнитель. При этом, по мнению юристов "Приватбанка", Исполнительная служба Минюста поддерживала в суде юридическую позицию связанных с семьей Суркисов офшорных компаний. Суд допустил к заседанию юристов "Приватбанка" и представителей Министерства финансов только перед последним заседанием.

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Ранее компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации "Приватбанка".

Напомним, средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

Процедуру bail-in офшоры Суркисов также оспаривают в Шестом апелляционном административном суде. Рассмотрение приостановлено до рассмотрения дела судом Республики Кипр.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами "Приватбанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1" вместе с Игорем Коломойским, что свидетельствует о связи Суркисов с бывшим владельцем "Приватбанка".