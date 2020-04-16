БизнесЦензор

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16.04.20 09:36

В Украине выявлен 4 161 случай коронавируса

В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

В Украине выявлен 4 161 случай коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 16 апреля года в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

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