Сегодня на въездах в Киев начнут проверять температуру, – Кличко

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Мы идем на такие жесткие меры, так как специалисты-вирусологи прогнозируют, что после праздников может произойти "взрыв" болезни. Это может случиться где-то через неделю. И повлияет на количество инфицированных, а значит - и на количество больных в наших больницах", - сказал Кличко.

"Мы вводим обязательное измерение температуры на въездах в город. Устанавливаем 9 пропускных пунктов. Каждое авто будут проверять медики и представители полиции", - отметил мэр столицы.

По его словам, если у человека обнаружат признаки заболевания, ему будут делать экспресс-тесты.

"У нас там будут и бригады скорой медицинской помощи для госпитализации больного в медицинское учреждение, в случае необходимости", - подчеркнул Кличко.