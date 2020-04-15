СБУ обнаружило cхему присвоения средств при закупках продуктов тюремщиками на 5 миллиардов

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 годах тендерных торгов государственным учреждением "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", передает БизнесЦензор.

По данным следствия, на торгах чиновники по завышенным ценам закупили у коммерческих структурах продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 млрд грн.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в ходе реализации противоправного механизма, победители торгов поставляют в исправительные учреждения продукты питания, которые списывались из Государственного резерва. Они не соответствуют государственным требованиям и опасны для употребления", – сказано в сообщении.

В частности, при реализации договоров подконтрольные организаторам схемы коммерческие предприятия поставляют мясо кур, рыбу и другие продукты ненадлежащего качества.

"При подготовке к продаже продукция обрабатывается химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса. Поэтому продукты не соответствуют требованиям, определенным в тендерной документации", – отмечается в сообщении.

По предварительным данным следствия, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 миллиарда гривен.

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"Продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схемы сотрудников правоохранительных органов", – отмечают в СБУ.

Как сообщалось, ГУ "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" регулярно закупает продукты на миллиардные суммы по завышенным ценам.