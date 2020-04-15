МВД Авакова купило аппаратов вентиляции легких на 50 миллионов по ценам на 25% выше средних

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года в Киев по предоплате поставят 50 аппаратов искусственной вентиляции легких Brightfield S1200 (Швеция) экспертного класса по 1,02 млн грн за штуку.

Как отмечает издание, недавно другие заказчики покупали такие же аппараты у ООО "Медхолдинг" на 14-31% дешевле: КНП "Мариупольская городская больница скорой медицинской помощи" – по 780 тыс. грн, АО "Турбоатом" и КНС "Центральная районная больница" Гайворонского районного совета – по 800 тыс. грн, КНП "Богодуховский центральная районная больница" – по 900 тыс. грн.

Ранее в открытых источниках такие аппараты можно было найти в продаже по 800 тыс. грн, что на 28% дешевле. Однако сейчас в условиях ажиотажного спроса во время пандемии нового коронавируса они не в наличии или под заказ, но неизвестно, актуальна ли цена.

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Киевская "Мрия-Медикал" с уставным капиталом 20 тыс. грн зарегистрирована 23 января 2020, то всего три месяца назад.

Основателем и директором фирмы указана киевлянка Диана Бардаченко, дочь главного специалиста отдела регистрации сельскохозяйственной техники главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Николая Бардаченко. В сети "Linkedin" она назвала себя коммерческим менеджером ООО "Мед Текнолоджи" Максима Савченко.

Ранее новосозданная фирма уже успела получить подрядов больниц на поставки защитной одежды и тестов ПЦР на 9,23 млн грн.