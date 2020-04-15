Зеленский подписал закон о повышении штрафов за поджог сухостоя в 18 раз (обновлено)

Об этом говорится в сообщении Офиса президента. передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 13 апреля.

Документом внесены изменения в статьи №241 и №245 Уголовного кодекса, согласно которым штрафы за загрязнение атмосферного воздуха повышены с 100-200 до 1800-3600 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за уничтожение или повреждение объектов растительного мира 300-500 – до 5400-9000 необлагаемых минимумов.

Кроме того, изменениями в статьи №77, №77-1 Кодекса об административных правонарушениях значительно увеличиваются размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (с 5-50 до 90-900 необлагаемых минимумов), за самовольное выжигание растительности или ее остатков (с 10-70 до 180-1260 необлагаемых минимумов) и за самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда (с 20-100 до 360-1800 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Читайте также: Кабмин предложил повысить штрафы за поджог сухой травы в 10 раз

В то же время в Главном экспертном управлении Верховной Рады отметили, что останется неизменным размер штрафа за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения специально уполномоченного органа, или несоблюдение требований, предусмотренных предоставленным разрешением, или превышение технологических нормативов допустимого выброса загрязняющих веществ и нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарных источников во время эксплуатации технологического оборудования.

"Штраф за такие деяния и в дальнейшем будет составлять всего от пяти до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 136 гривен), тогда как за самовольное выжигание сухой растительности (размер вреда от которого обычно значительно меньше вред, причиненный правонарушением, предусмотренным ст . 78 КоАП), составит от ста восьмидесяти до тысячи двухсот шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 до 21 420 грн)", – отмечается в выводах управления.