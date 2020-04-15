"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста, передает БизнесЦензор.

Сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость), сообщают в компании.

"Распространение вируса COVID-19 на территории Украины ставит перед страной и ее регионами новые вызовы, справиться с которыми невозможно без существенных финансовых ресурсов. В это время как никогда остро стоит вопрос наполнения местных бюджетов. Метинвест, осознавая свою ответственность перед городами, в которых расположены его предприятия, и их жителями, считает крайне важным сохранить объем налоговых поступлений со стороны градообразующих предприятий в этот непростой период. В связи с этим Группа приняла принципиальное решение о поддержке местных громад и отказе от налоговых каникул", - говорится в сообщении.

"Несмотря на глобальный кризис в металлургической отрасли, мы понимаем, что распространение коронавируса повышает нашу ответственность перед обществом. Имея возможность воспользоваться налоговыми каникулами в Украине, мы считаем необходимым материально помочь городам, в которых работаем. Именно поэтому мы продолжаем платить налоги в местные бюджеты в полном объеме. Это решение поддержали и акционеры Метинвеста Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Однако поддержка сегодня необходима и бизнесу – крупному, среднему, малому. Все рассчитывают на то, что государство выработает определенные компенсационные механизмы на региональных и городских уровнях, которые позволят бизнесу успешно справляться с кризисными ситуациями и продолжать эффективно работать на благо страны, обеспечивая налоги и рабочие места", заявил гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Метинвест предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса на своих предприятиях: сотрудники обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции, постоянно проводится дополнительная обработка помещений и транспорта.

Группа активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом: помогает городским медицинским учреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства.

Фонд Рината Ахметова совместно с группой Метинвест уже передал в Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области 160 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В целом Фонд закупил для страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, Фонд Рината Ахметова закупил и передал МОЗ высококлассные аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски и очки. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.