Производители по "зеленому тарифу" отказываются выполнять решения диспетчера, – "Укрэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

При этом в "Укрэнерго" напоминают, что решение об ограничении мощности ВИЭ принимается диспетчером только после исчерпания возможности сбалансировать энергосистему за счет снижения объемов производства электроэнергии на других ее источниках.

"В последнее время имел место ряд случаев нарушения некоторыми производителями электрической энергии с использованием альтернативных источников своих обязанностей в части выполнения команд, отдаваемых диспетчером НЭК "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности ОЭС Украины", – сказано в сообщении.

Так, в течении 5, 9, 11 и 12 апреля было допущено невыполнение диспетчерских команд персоналом, отвечающим за оперативное управление 17 объектов ВИЭ.

В связи с этим "Укрэнерго" направила обращение НКРЭКУ с предложением лишить нарушителей лицензий на производство электроэнергии из-за нарушений требований Лицензионных условий.

"В случае получения информации о необоснованном отказе выполнить команду диспетчера на разгрузку с целью предотвращения возникновения аварии в энергосистеме, эта команда будет реализована путем отключения электроустановки пользователя в точке присоединения к шинам ПС, принадлежащей НЭК "Укрэнерго" или соответствующем ОСР. Включение в работу данного присоединения будет выполняться только с разрешения диспетчера", – добавили в "Укрэнерго".

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В компании отмечают, что в последнее время работа ОЭС Украины характеризуется наличием значительного профицита электрической мощности, который в том числе вызван ростом объемов ее производства на альтернативных источниках (ВИЭ), поскольку график их производства остается слабопрогнозованим, а общая доля СЭС и ВЭС в суточном балансе производства электроэнергии, как правило, превышает 8%. При этом днем, во время высокой солнечной активности, генерация этих станций составляет более 3000 МВт и часто превышает нагрузки тепловых и гидроэлектростанций.