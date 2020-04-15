"Укравтодор" не видит нарушения в допуске к тендеру на контроль ремонта дорог двух своих же предприятий

Об этом глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил в комментарии проекту Dozorro, передает БизнесЦензор.

"Провел совещание по этой закупке. Тендерный комитет, который готовил документацию, говорит, что связанность компаний определяется между ними двумя, а не через "Укравтодор", как общего учредителя. Спорят и о том, имеем ли мы "решающее влияние" на их хозяйственную деятельность. Делаем запрос на разъяснение в соответствующее министерство", – сообщил Кубраков.

В то же время глава "Укравтодора" утверждает, что обеспечить функцию мониторинга строительства дорог может только госпредприятие самого госагентства.

"Причем мониторинг, это не технадзор, на который заходят иностранные игроки, это постоянная работа в поле, для обеспечения которой нужны региональные подразделения и люди. "Укравтодор", как и многие другие госучреждения, оказался в ловушке несовершенного законодательства – есть функция, ее нужно финансировать. Есть госпредприятие, реальные условия, которым, по факту, только это предприятие и может отвечать", – добавил Кубраков.

Как отмечает Dozorro, в рамках этого тендера заказчик и оба участника являются связанными лицами в понимании закона "О публичных закупках", а следовательно "Укравтодор" должен был отклонить предложения обоих участников. Но не сделал этого.

Оба участвовавших в тендере предприятия "Дорожный контроль качества" и "ГосдорНИИ" учредило Государственное агентство автомобильных дорог Украины. Оно же назначает и увольняет их директоров этих.

При этом, как писали Наші гроші, поданные госпредприятиями документы не соответствовали тендерным требованиям самого заказчика.

Однако "Укравтодор" допустил обе госкомпании к тендеру, в ходе которого участники сделали стартовые предложения с разницей 0,04% и не снижали их. В результате на аукционе победил традиционный подрядчик "Укравтодора" – ГП "Дорожный контроль качества" – с предложением 71,97 млн грн, что лишь на 0,08% меньше ожидаемой стоимости торгов.

При этом проектом договора с победителем не установлено никакой ответственности подрядчика в случае выявления недобросовестного выполнения услуг по договору.

Издание отмечало важность этого тендера, поскольку "Укравтодор" проводит оплату за выполненные ремонты дорог только после получения положительных заключений от ГП "Дорожный контроль качества". Если подрядчик по каким-то причинам не получает этот вывод – не получит деньги за выполненные работы.