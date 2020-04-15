G20 одобрила план действий в ответ на коронавирус

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В плане изложены ключевые принципы, которыми страны "двадцатки" будут руководствоваться, обязательства по свершению конкретных действий по продвижению международного экономического сотрудничества в условиях кризиса, говорится в проекте коммюнике по итогам встречи в онлайн-формате.

План будет регулярно пересматриваться, обо всех его изменениях и ходе реализации планируется сообщить на встрече финансовой G20 в июле и на саммите лидеров в ноябре.

Министры и главы центробанков отмечают, что введенные ограничения и меры в ответ на сложившуюся чрезвычайную ситуацию в здравоохранении в связи с COVID-19 имеют жизненно важное значение для сокращения распространения пандемии, но при этом оказывают глубокое влияние на экономику.

"Наша общая цель, поставленная лидерами G20, заключается в защите жизни людей, сохранении рабочих мест и доходов, восстановлении доверия, сохранении финансовой стабильности, оживлении и укреплении экономического роста, минимизации сбоев в глобальных цепочках поставок, оказании помощи всем странам, нуждающимся в ней, и координации финансовых мер и мер общественного здравоохранения", - говорится в документе.

"Члены G20 предприняли быстрые, широкомасштабные и существенные действия в последние недели, чтобы ответить на экономический вызов, связанный с COVID-19. Тем не менее, меры по сдерживанию пандемии, применяемые во многих странах G20, которые имеют решающее значение для защиты жизни людей, оказывают глубокое и разрушительное воздействие на граждан, домохозяйства и предприятия. Таким образом, задача политики состоит в том, чтобы обеспечить мосты для домашних хозяйств и предприятий, чтобы гарантировать, что вмешательства, связанные с COVID-19, не нанесут долгосрочного ущерба как национальным экономикам, так и мировой", - говорится в коммюнике.

При этом финансовая "двадцатка" отмечает, что для восстановления экономики крайне важно, чтобы члены G20 предприняли шаги по снятию ограничений, как только это станет для них безопасным.

Члены "двадцатки" будут продолжать поддерживать предприятия, особенно малые и средние, и домохозяйства, наиболее затронутые кризисом, предоставлять целевую ликвидность и финансовую поддержку предприятиям, а также поддерживать граждан, доходы которых пострадали из-за кризиса.

Также страны намерены обмениваться опытом и последней информацией по реализации мер сдерживания распространения вируса и их отмены, чтобы минимизировать негативные побочные эффекты и риск второй волны инфекции. Министры финансов и главы центробанков совместно с министрами торговли и инвестиций продолжат работу по созданию свободной, справедливой, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды и сохранению рынков открытыми.

"Мы обеспечим бесперебойную работу логистической сети, которая является основой глобальных цепочек поставок", - отмечается в документе.

В коммюнике также отмечается необходимость извлечь уроки из кризиса и обдумать возможность инвестиций в качественную инфраструктуру.

"Мы обязуемся наращивать усилия G20 для повышения устойчивости инфраструктуры к рискам, в том числе от пандемий", - говорится в документе.