ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко

Об этом в своем Телеграм-канале написал экс-нардеп Сергей Лещенко, передает БизнесЦензор.

"Они остановили это предприятие максимально публично и медийно, создавая политическое давление. План "Крепость 2020", если помните аналог из прошлого", - пишет Лещенко.

По его слвоам, в последнее время холдинг ДТЭК, перемежовывая лоббизм и шантаж, смог добиться выгодных для себя решений. Сначала был запрещен импорт электроэнергии из России и Беларуси по двухсторонним договорам, потом – любой импорт электроэнергии из этих стран. Хотя его доля составляла всего 0,2%, наличие внешнего ресурса сбивало монопольную цену Ахметова.

"Проблема в том, что после каждого шага навстречу ДТЭК Ахметова, тот требует все новых решений в свою пользу. А за всем этим наблюдает Коломойский и другие олигархи, которые тоже формируют свои аппетиты. А в конце этой "пищевой" цепочки - покупка дворца короля Лепольда II на мысе Ферра, самой дорогой квартиры в Лондоне, шале "Панда" в Куршевеле и виллы писателя Сомерсета Моэма", - пишет Лещенко.

Напомним, 15 апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой минимумм на две недели крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля.

Причиной выхода в простой Тимченко назвал "системный кризис в энергетике", вызванный падением потребления электроэнергии, ростом "зленой" энергетики и импортом электроэнергии из РФ и Беларуси.

Напомним, в конце марта энергохолдинг "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь. Тогда в ДТЭК уточнили, что речь идет об около 6,5 тыс. из 8 тысяч сотрудников трех предприятий.

При этом в последние недели Кабмин и НКРЭКУ ввели запретительные пошлины на энергетический уголь из Росиии и запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, чего требовал холдинг Ахметова.

Согласно данным неаудированной отчетности компании, "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

При этом прибыль "ДТЭК Павлоградуголь" в 2019 году составила 6,72 млрд грн, что на 11% выше, чем в 2018 году.

Холдинг "ДТЭК Энерго" включает в себя бизнес угольных шахт и угольных электростанций и принадлежит Ринату Ахметову, который летом прошлого года купил раскошную виллу во Франции за 200 млн евро.

Осенью прошлого года "ДТЭК Энерго" объявил о вынужденном простое ТЭС и анонсировал возможное увольнение шахтеров на своих шахтах. ДТЭК контролирует около 90% добычи всего украинского угля и около 75% украинских станций тепловой генерации. В конце прошлого года компания ДТЭК инициировала закрытия импорта электроэнергии и угля.