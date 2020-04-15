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15.04.20 17:14

Евросоюз увеличит инвестиции для восстановления экономики после пандемии

Следующий долгосрочный бюджет Европейского союза нужно использовать для финансирования восстановления экономики после пандемии коронавируса, сказали в среду главы различных институтов ЕС в Брюсселе.

Евросоюз увеличит инвестиции для восстановления экономики после пандемии

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят изменения планов относительно совместного бюджета на 2021-27 годы в ходе видеоконференции 23 апреля.

"Следующий европейский бюджет должен стать европейским ответом на коронавирусный кризис", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что бюджет должен будет мобилизовать "огромные инвестиции" в течение первых одного-трех лет.

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