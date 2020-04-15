"Укрзализныця" закупила аудиторские услуги на 55 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно документации, обнародованной в рамках тендера, проведенного в сервисе государственных электронных торгов ProZorro, EY проведет для "Укрзализныци" аудит финотчетности, консолидированной финотчетности и подтверждения финансовых коэффициентов по кредитам за 2020 и 2021 годы (суммарно 33 млн грн) и обзор сокращенной консолидированной промежуточной финотчетности за первое полугодие 2020 года и 2021 год (суммарно за 14,26 млн грн).

Кроме того, EY предоставит "Укрзализныце" услуги сопровождения выпуска ценных бумаг на иностранных фондовых биржах, осуществления сделок репрофилирования и т.п. на сумму 7,44 млн грн; а также услуги сопровождения выпуска внутренних облигаций на 303,9 тыс. грн.

Согласно итоговому предложению EY экономия в ходе тендера составила 1,1% от ожидаемой суммы в 55,64 млн грн (при минимальном шаге понижения цены в 0,20%).

В тендере участвовали всего две компании: "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", представляющая в Украине международную аудиторскую компанию Ernst & Young и ООО "Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани" представляющая международную аудиторскую компанию Deloitte (предложила 55,514 млн грн).Как сообщалось, E&Y ранее уже предоставляла услуги аудита финотчетности "Укрзализныци" по МСФО.