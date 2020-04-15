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15.04.20 21:01

Евросоюз проведет онлайн-сбор средств для борьбы с коронавирусом

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС организует 4 мая конференцию в режиме онлайн для сбора средств для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Евросоюз проведет онлайн-сбор средств для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я решила провести онлайн-конференцию 4 мая по сбору средств", - сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, эти средства будут направлены на исследования в области разработки вакцины и на лечение заразившихся коронавирусом.

Председательница Еврокомиссии добавила, что вакцина представляется "нашим лучшим общим шансом на то, чтобы одержать победу над вирусом".

Фон дер Ляйен выразила надежду, что конференция позволит также "найти инновационные решения" сложившейся ситуации.

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