Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ на фоне вспышки вируса в США

По мнению Трампа, ВОЗ приняла "катастрофическое решение", когда выступила против ограничения пассажирского сообщения с Китаем, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Президент США заявил, что замораживание фондов ВОЗ, которая является агентством ООН, продолжится "от 60 до 90 дней" для анализа ее действий в условиях пандемии коронавируса.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в поддержку ВОЗ: "Я считаю, что Всемирную организацию здравоохранения надо поддерживать, потому что это очень важно для попыток мира победить в войне против COVID-19".

Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях, обвинив ВОЗ в поддержке Китая, а также возмущенно реагировал на критику действий его администрации в условиях пандемии.

США предоставляют ВОЗ больше, чем любая другая страна: в 2019 году американский вклад на работу организации превышал $400 млн, что составляло около 15% бюджета организации.