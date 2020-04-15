Кабмин уволил временного главу "Укрзализныци"

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя и исключило его из состава членов правления АО "Украинская железная дорога", – сообщил Криклий.

Министр добавил, что в приоритетах правительства сейчас – стабилизация деятельности стратегического предприятия и проведение честного конкурса на должность главы "Укрзализныци".

"Украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе. Для этого нам нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия", – заявил Криклий.

Как писал БизнесЦензор, ранее в СМИ появилась информация о том, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности главы правления компании.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что временно исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен с должности в ближайшее время.

Напомним, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

Перед этим Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.