Бесплатные видеоконференции от Zadarma

Любой пользователь сервиса получает возможность создать бесплатные видеоконференции. Актуальность и выгоды современного решения очевидны. Групповые звонки осуществляются в браузере, соответственно исчезает необходимость в регистрации или установке ПО.

Чтобы начать общение, следует создать видеоконференцию. Сделать групповой видеозвонок можно при помощи следующей инструкции:

Переход в личный кабинет. Создание комнаты для общения. Отправка ссылки другим участникам конференции

Люди, которые получили ссылку, смогут присоединиться к звонку при помощи браузера. Тратить время на инсталляцию ПО или регистрации на проектах более не нужно.

Есть возможность подключаться к звонкам при помощи устройств на платформах Android или iOS. Специалисты компании Zadarma разработали приложение Zadarma Conf, которое можно скачать в магазинах Google Play и App Store.

Базовые параметры видеоконференции:

Зашифрованная связь. Безлимитное общение. Одновременное подключение 100 абонентов. Высокое качество видео. Демонстрация экрана. Встроенный чат.

Сейчас в жизни многих компаний наступает переломный момент. Компания Zadarma понимает всю сложность положения, поэтому были введены специальные предложения в рамках программы лояльности.

В течение двух месяцев на заказ пакета Офис Украина или Офис ЕС действует существенная скидка. В комплекс предоставляемых услуг включена активация собственного виртуального номера телефона, исходящая связь, а также прочие возможности АТС, в том числе облачное хранилище, дополнительные IVR, расширенное количество внутренних номеров с записью разговора.

Скидка 30% на пакет Офис Украина действует при вводе промокода RemoteOfficeUA. Активировать скидку 50% на пакет Офис ЕС поможет промокод RemoteOfficeEU. Ввести код нужно в личном кабинете.

Базовые безвозмездные тарифные модели, где имеется облачная АТС и CRM система ZCRM действуют на прежних основаниях и доступны любому пользователю.