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15.04.20 14:05

Бесплатные видеоконференции от Zadarma

Технологии в сфере облачной телефонии не стоят на месте. Компания Zadarma теперь предоставляет новую услугу.

Бесплатные видеоконференции от Zadarma

Любой пользователь сервиса получает возможность создать бесплатные видеоконференции. Актуальность и выгоды современного решения очевидны. Групповые звонки осуществляются в браузере, соответственно исчезает необходимость в регистрации или установке ПО.

Чтобы начать общение, следует создать видеоконференцию. Сделать групповой видеозвонок можно при помощи следующей инструкции:

  1. Переход в личный кабинет.
  2. Создание комнаты для общения.
  3. Отправка ссылки другим участникам конференции

Люди, которые получили ссылку, смогут присоединиться к звонку при помощи браузера. Тратить время на инсталляцию ПО или регистрации на проектах более не нужно.

Есть возможность подключаться к звонкам при помощи устройств на платформах Android или iOS. Специалисты компании Zadarma разработали приложение Zadarma Conf, которое можно скачать в магазинах Google Play и App Store.

Базовые параметры видеоконференции:

  1. Зашифрованная связь.
  2. Безлимитное общение.
  3. Одновременное подключение 100 абонентов.
  4. Высокое качество видео.
  5. Демонстрация экрана.
  6. Встроенный чат.

Сейчас в жизни многих компаний наступает переломный момент. Компания Zadarma понимает всю сложность положения, поэтому были введены специальные предложения в рамках программы лояльности.

В течение двух месяцев на заказ пакета Офис Украина или Офис ЕС действует существенная скидка. В комплекс предоставляемых услуг включена активация собственного виртуального номера телефона, исходящая связь, а также прочие возможности АТС, в том числе облачное хранилище, дополнительные IVR, расширенное количество внутренних номеров с записью разговора.

Скидка 30% на пакет Офис Украина действует при вводе промокода RemoteOfficeUA. Активировать скидку 50% на пакет Офис ЕС поможет промокод RemoteOfficeEU. Ввести код нужно в личном кабинете.

Базовые безвозмездные тарифные модели, где имеется облачная АТС и CRM система ZCRM действуют на прежних основаниях и доступны любому пользователю.

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