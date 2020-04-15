Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО и WOG 15 апреля снизилась на 20 коп. и 18 коп. – до 10,36 грн и 10,34 грн/л соответственно.

Цены газа в крупнейшей консолидированной сети АЗС группы "Приват" снизились в среднем на 24-27 копеек – до 8,85-8,89 грн/л.

"БРСМ-Нафта" снизила цены на 15 коп. – до 9,38 грн/л, а "Автотранс" – на 25 копеек, до 9,43 грн/л.

Сети Chipo и Motto опустили цены на 20 коп. и 30 коп. соответственно – до 9,3 грн и 8,88 грн за литр.

Средняя розничная цена в Украине 15 апреля опустилась на 13 коп./л, до 9,54 грн/л.

Читайте также: Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.