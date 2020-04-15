Из-за коронавируса Киев потерял более 1 миллиарда, – Кличко

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного миллиарда гривен из-за пандемии коронавируса. И я не исключаю, что эта цифра может увеличиться", - сказал Кличко.

По его словам, ситуация осложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин.

"Поэтому мы уже приняли соответствующие решения и сократили расходы города на 4,1 миллиарда гривен. Это болезненные, но необходимые шаги. Мы должны сделать все, чтобы город продержалось и скорее вернулся к привычной жизни", - отметил мэр.