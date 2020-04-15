Фондовые рынки Европы снижаются после пятидневного роста

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Инвесторы, по-видимому, взяли паузу после ралли, наблюдавшегося в течение последних пяти дней, на фоне беспокойства относительно перспектив этого сезона отчетности, а также риска усиления рецессии в глобальной экономике из-за пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,22% и составил 329,85 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,42%, германский DAX - на 1,48%, французский CAC 40 - на 1,47%, итальянский FTSE MIB - на 1,54%, испанский IBEX 35 - на 1,73%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Международного валютного фонда о том, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. В 2020-2021 годах приостановка экономической активности может обойтись миру в $9 трлн, отметила во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат, добавив, что это больше суммарного годового ВВП Японии и Германии.

Если исходить из того, что пандемия и усилия по ее обузданию в большинстве стран достигнут пика во втором квартале, а во второй половине года распространение коронавируса пойдет на спад, то мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%, прогнозирует МВФ. Это хуже, чем во время предыдущего кризиса, когда ВВП сократился на 0,1%, и ниже январского прогноза МВФ, предполагавшего рост экономики на 3,3%.

В лидерах падения в Европе оказались акции энергетического сектора, подешевевшие на фоне падения цен на нефть. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году.

Бумаги Total, Royal Dutch Shell Group и BP теряют в цене 4,7-5,8%.

Цена бумаг adidas AG снижается на 1,5%, после того как германский производитель спортивных товаров сообщил о получении пакета финансовой помощи в объеме 3 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Акции Air France-KLM дешевеют на 2,3% на фоне новостей о том, что власти Франции в ближайшие дни примут решение о предоставлении компании государственной помощи.